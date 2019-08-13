Легалізація видобутку бурштину потребує 20-30 мільйонів інвестицій - Держгеонадра

Держава має інвестувати близько 20-30 млн грн для проведення геологічного вивчення ділянок задля легалізації видобутку бурштину і подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк.

"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав Кирилюк.

За його словами, проведення електронних торгів - це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.

Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.

"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток, піску, вугілля і т.д.", - додав Кирилюк.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.