Продажі китайських електромобілів впали вперше за два роки

Продажі «транспортних засобів на новій енергії» (new-energy vehicle або NEV) в Китаї в липні зменшилися в річному вираженні на 4,7%.

Про це повідомляє finance.ua.

Це перше зниження продажів за останні два роки. Для порівняння: в червні продажі зросли на 80%.

У липні в Китаї було продано 80 000 одиниць NEV. До категорії NEV в Китаї відносять вироблені в країні акумуляторні електромобілі, гібридні електромобілі і машини на паливних елементах.

Основною причиною зниження продажів NEV є скорочення субсидій, що стимулюють продажі NEV, яке почалося минулого місяця.

Загальні продажі автомобілів на найбільшому в світі автомобільному ринку в липні впали на 4,3%, знижуючись 13-й місяць поспіль. Такі дані оприлюднила Китайська асоціація автовиробників (CAAM).

У червні ринок скоротився на 9,6%, в травні – на 16,4%. Вперше з 1990-х років продажі почали падати в минулому році на тлі уповільнення економічного зростання і торгової війни з США.