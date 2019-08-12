Аналітики прогнозують зміцнення гривні

Поточного тижня очікується подальше зміцнення гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн.

Про це йдеться у прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо подальше зміцнення гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі зауважують, що якщо позаминулого тижня долар зростав, то минулого він знову повернувся до зниження. Американська валюта подешевшала до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,0%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,52/25,85 до 25,13/25,44 (-1,5%/- 1,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 1,3%.

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У перший день минулого тижня долар ще зростав, але вже з вівторка перейшов до стійкого зниження, яке триває аж до сьогоднішнього дня. Найбільше зниження американської валюти відбулося минулого вівторка і середи. Причинами зміцнення гривні залишаються ті самі: попит нерезидентів на гривневі держоблігації і високі ціни на продукцію традиційного експорту.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2019 року становили 21,84 млрд доларів. Гривня з початку року зміцнилася по відношенню до долара на 9,1%, і це - найкращий результат серед усіх національних валют світу.