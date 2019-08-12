Китай готується випустити власну криптовалюту

Народний банк Китаю, що є Центральним банком країни, анонсував випуск власної криптовалюти найближчим часом.

Про це заявив директор департаменту платежів Центрального банку Китаю Му Чангчун на фінансовому форумі в місті Ічунь, повідомляє Bloomberg.

«За словами високопоставленого чиновника, Народний банк Китаю "близький" до випуску власної криптовалюти», - йдеться у повідомленні.

Однак подробиць щодо дат, коли саме нова криптовалюта побачить світ, наразі немає.

Планується, що китайська криптовалюта має сприяти посиленню міжнародних позицій офіційної валюти КНР юаня.

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Випуск криптовалюти також пов'язаний з намаганням китайської влади взяти під контроль ринок криптовалют. Зокрема, щодо всіх криптовалют планують застосовувати державний нагляд, аналогічний до нагляду за обігом іноземної валюти в країні. Це має запобігти ризикам стрибків курсів криптовалют у майбутньому.