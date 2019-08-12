Китай готується випустити власну криптовалюту
Про це заявив директор департаменту платежів Центрального банку Китаю Му Чангчун на фінансовому форумі в місті Ічунь, повідомляє Bloomberg.
«За словами високопоставленого чиновника, Народний банк Китаю "близький" до випуску власної криптовалюти», - йдеться у повідомленні.
Однак подробиць щодо дат, коли саме нова криптовалюта побачить світ, наразі немає.
Планується, що китайська криптовалюта має сприяти посиленню міжнародних позицій офіційної валюти КНР юаня.
Випуск криптовалюти також пов'язаний з намаганням китайської влади взяти під контроль ринок криптовалют. Зокрема, щодо всіх криптовалют планують застосовувати державний нагляд, аналогічний до нагляду за обігом іноземної валюти в країні. Це має запобігти ризикам стрибків курсів криптовалют у майбутньому.