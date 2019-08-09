Мінекономіки про ЗВТ з Туреччиною: Маємо досягти взаємовигідних домовленостей

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною може бути підписана після завершення переговорів, коли сторони досягнуть збалансованих, взаємовигідних результатів, прийнятних для кожної з них.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Переговори з укладення Угоди про вільну торгівлю можуть бути завершені тільки тоді, коли буде досягнуто збалансованого прийнятного для обох сторін результату. Українська сторона в рамках цього переговорного процесу продовжить обстоювати національні інтереси України, які, зокрема, враховують інтереси українських виробників товарів та надавачів послуг", - повідомили в пресслужбі.

Текст проєкту Угоди охоплюватиме торгівлю товарами, послугами, правила конкуренції, визначення преференційних правил походження товарів, врегулювання спорів, захисні заходи, захист прав інтелектуальної власності тощо.

У міністерстві зазначили, що найбільш дискусійним питанням залишається узгодження умов доступу до ринків товарів у зв’язку з різним підходом України й Туреччини до ступеня лібералізації ринків.

Також у міністерстві нагадали, що з 2011 року проведено десять раундів офіційних переговорів та шість додаткових зустрічей експертів. Десятий офіційний раунд переговорів проведено 3-4 травня 2018 року в м. Києві; 10-11 грудня 2018 року у Києві додатково проведено двосторонні переговори.

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Як повідомлялось, 7 серпня цього року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Ердоган зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною станови близько 4 млрд дол. Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.