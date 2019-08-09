Укргазбанк успішно пройшов сертифікацію системи управління інформаційною безпекою

Система управління інформаційною безпекою Укргазбанку успішно пройшла сертифікацію.

Про це повідомляється на сайті банку.

“Система управління інформаційною безпекою Укргазбанку успішно пройшла сертифікацію, а відтак Укргазбанк підтвердив відповідність вимогам Міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аудит проведено компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн» - світовим лідером у сфері тестування, інспекції та сертифікації. За його результатами функціонування та взаємодія існуючих бізнес-процесів з точки зору організації їх захисту та протидії ризикам інформаційної безпеки були оцінені позитивно, запевнили в Укргазбанку.

«Ми втретє отримали об’єктивне незалежне підтвердження того, що управління системою інформаційної безпеки банку відповідає вимогам міжнародного стандарту з інформаційної безпеки ISO 27001, а це означає, що наші клієнти та партнери можуть бути впевнені – їхні дані та вся конфіденційна інформація надійно захищені від несанкціонованого доступу, а бізнес-процеси, в рамках яких клієнти співпрацюють з банком, відповідають всім новітнім вимогам та стандартам у сфері інформаційної безпеки”, - зазначила заступник голови правління, Chief Information Security Officer (CISO) Тамара Савощенко.

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Вона висловила подяку Бюро Верітас Сертифікейшн за плідну співпрацю та гідну оцінку політики Укргазбанку у сфері інформаційної безпеки, оскільки нині отримано неупереджене та незалежне підтверждення того, що банк здатен ефективно реагувати та протистояти сучасним викликам та загрозам.

«Успішна сертифікація Укргазбанку, з одного боку, надає гарантію безпеки даних для замовників, інвесторів, спонсорів, ділових партнерів, розробляє умови для повного контролю за управлінням інформаційних ресурсів та підвищує ефективність роботи бізнес-структури, а з іншого – сприяє розширенню бізнесу, адже, як правило, задля проведення тендерів, організатори вимагають надати сертифікат відповідності системам менеджменту інформаційної безпеки», - відзначив генеральний директор Бюро Верітас Україна Максим Ведянкін.