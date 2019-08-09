Укргазбанк успішно пройшов сертифікацію системи управління інформаційною безпекою

Укргазбанк успішно пройшов сертифікацію системи управління інформаційною безпекою

Укрінформ
Система управління інформаційною безпекою Укргазбанку успішно пройшла сертифікацію.

Про це повідомляється на сайті банку

“Система управління інформаційною безпекою Укргазбанку успішно пройшла сертифікацію, а відтак Укргазбанк підтвердив відповідність вимогам Міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аудит проведено компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн» - світовим лідером у сфері тестування, інспекції та сертифікації. За його результатами функціонування та взаємодія існуючих бізнес-процесів з точки зору організації їх захисту та протидії ризикам інформаційної безпеки були оцінені позитивно, запевнили в Укргазбанку.

«Ми втретє отримали об’єктивне незалежне підтвердження того, що управління системою інформаційної безпеки банку відповідає вимогам міжнародного стандарту з інформаційної безпеки ISO 27001, а це означає, що наші клієнти та партнери можуть бути впевнені – їхні дані та вся конфіденційна інформація надійно захищені від несанкціонованого доступу, а бізнес-процеси, в рамках яких клієнти співпрацюють з банком, відповідають всім новітнім вимогам та стандартам у сфері інформаційної безпеки”, - зазначила заступник голови правління, Chief Information Security Officer (CISO) Тамара Савощенко.

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Вона висловила подяку Бюро Верітас Сертифікейшн за плідну співпрацю та гідну оцінку політики Укргазбанку у сфері інформаційної безпеки, оскільки нині отримано неупереджене та незалежне підтверждення того, що банк здатен ефективно реагувати та протистояти сучасним викликам та загрозам.

«Успішна сертифікація Укргазбанку, з одного боку, надає гарантію безпеки даних для замовників, інвесторів, спонсорів, ділових партнерів, розробляє умови для повного контролю за управлінням інформаційних ресурсів та підвищує ефективність роботи бізнес-структури, а з іншого – сприяє розширенню бізнесу, адже, як правило, задля проведення тендерів, організатори вимагають надати сертифікат відповідності системам менеджменту інформаційної безпеки», - відзначив генеральний директор Бюро Верітас Україна Максим Ведянкін.

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