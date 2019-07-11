Укргазбанк отримав відзнаку європейського видання Euromoney

Державний "Укргазбанк" став першим українським банком, що отримав відзнаку європейського фінансового видання Euromoney.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі фінустанови.

Зокрема, банк переміг в авторитетному рейтингу Award for excellence 2019 в номінації "Кращий банк зі сталого фінансування у Центральній та Східній Європі у 2019 році".

Церемонія нагородження відбулася 10 липня в Лондоні, де був присутній голова правління банку Кирило Шевченко.

Так, експерти рейтингу відзначили стратегічну орієнтацію банку на "зелене" фінансування та визнали його лідером у підтримці екологічно чистих проєктів в Україні.

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Як повідомлялося, у 2018 році Укргазбанк успішно реалізував половину усіх проєктів з відновлюваної енергетики в Україні. Наразі такі проєкти у банківському портфелі становлять понад 30% кредитів. Завдяки реалізованим банком "зеленим" проєктам вдалося скоротити 1,2 млн тонн викидів парникових газів на рік, а це еквівалентно вилученню з українських доріг більш ніж півмільйона автомобілів.

Euromoney – це відоме європейське фінансове видання. Лише за останній рік у ньому були опубліковані інтерв’ю з майже із сотнею очільників банків та міністрів фінансів з усього світу, тож відзнака Euromoney – авторитетна нагорода у банківській сфері, отримати яку прагнуть понад півтори тисячі банків з усього світу.