В Україні впровадили послугу “е-пенсія”

В Україні почав працювати сервіс “е-пенсія” - нова модель звернення громадян за призначенням пенсії через вебпортал електронних послуг фонду.

Про це сказав голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус, представляючи послугу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми сьогодні презентуємо перший етап проекту “е-пенсія”, який дозволяє за одне відвідування (вебпорталу - ред.) отримати пенсійне забезпечення. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно звернутися у відділення, коли їй прийде відповідна смс, та отримати посвідчення”, - розповів Капінус.

Як повідомив директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Малецький, демонструючи алгоритм дій для користування послугою “е-пенсія”, для того, щоб подати заявку онлайн, необхідно зареєструватися на вебпорталі електронних послуг, а далі — дотримуватися інструкцій: заповнити відповідну анкету, завантажити необхідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити її до ПФУ.

Капінус також наголосив, що скористатися послугою громадяни можуть безкоштовно.

Малецький додав, що згодом презентують мобільний додаток послуги “е-пенсія”.

Водночас заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко повідомила, що на опрацювання заяви відведено 10 днів.

“Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. За результатом розгляду заяви протягом 10 днів надходить інформаційне повідомлення чи то про результати призначеної пенсії, чи то про те, що необхідні додаткові документи чи, можливо, якісь інші нюанси, - зазначила Ковпашко.

Вона додала, що впровадження послуги “е-пенсія” - “реакція на ті виклики, які ставить сьогодення”.

“Ми бачимо, що на сьогоднішній момент до нас приходять люди з певним переліком питань. Для того, щоб дати їм можливість зекономити свій час, ми і розробили цю послугу. Безумовно, обслуговування у всіх наших сервісних центрах залишається, туди можна прийти і з’ясувати всі потрібні питання, а також подати всі види заяв, які передбачені законодавством”, - уточнила Ковпашко.

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За словами Капінуса, станом на сьогодні, з часу, як запрацювала послуга, вже 11 осіб подали документи на призначення пенсійного забезпечення, скориставшись сервісом “е-пенсія”.