У Пенсійному фонді відзначили позитивну динаміку надходжень ЄСВ

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус відзначив позитивну динаміку надходжень єдиного соціального внеску до фонду.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні ми бачимо досить позитивну тенденцію по надходженнях ЄСВ, якщо брати по показниках, які були по першому півріччю, ми близько 8 млрд грн мали додаткового ресурсу. Тому я на сьогодні переконаний, що фінансова ситуація у нас стабільна і немає, скажімо так, якихось негативних чинників”, - сказав Капінус, відповідаючи на запитання, чи є наразі дефіцит Пенсійного фонду.

Також він зауважив, що на сьогодні бюджет Пенсійного фонду України збалансований.