Кранівники України вимагають від працедавців забезпечення гідних умов праці

”Профспілка кранівників” висунула ряд вимог щодо умов праці на баштових кранах, які стосуються заробітної плати, організації робочого місця, гарантування безпеки для робітника та його захисту на випадок травмування або тимчасової непрацездатності.

Про це заявив профспілковий організатор «Профспілки кранівників» Артем Тідва під час брифінгу в інформаційному агентстві “Укрінформ” 9 серпня, повідомляє кореспондент агентства.

“Ось цей перелік “Вимог кранівників”, які ми будемо втілювати в життя — це програма-мінімум, від якої ми відштовхуємось, для того, щоб створювати інший прецедент. Для того, щоб недобросовісний працедавець нам казав “Ну всі так працюють і нічого ти з цим не зробиш”, а щоб ми йому казали “Ні, так ніхто не працює. Ми працюємо за новими стандартами”. Тут ми вам сьогодні їх і презентуємо”, - зауважив Тідва.

Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв в свою чергу підкреслив, що перш за все вимоги кранівників стосуються підвищення заробітної плати до мінімум 120 грн на годину та легалізації працевлаштування. Так, кранівники вимагають від працедавців обов’язкового укладання трудового договору та соціального страхування.

Також окремим пунктом у “Вимогах кранівників” винесені умови режиму праці: тривалість робочого дня 8-12 годин (дотримання 40 годин на тиждень), оплата часу підняття та спускання із баштового крану, оплата часу обіду та відпочинку, подвійна або потрійна оплата роботи у вихідні та святкові дні та оплата понаднормової праці відповідно до трудового кодексу України.

Андреєв наголосив, що також працедавці мають забезпечувати безпеку на робочому місці кранівника: надавати спецодяг, проводити обов'язкове навчання працівників, проводити атестацію безпечної експлуатації крану, дотримуватись правил підняття, переміщення та складання вантажів.

Відповідно до "Вимог кранівників" працедавці мають надавати повну компенсацію витрат на лікування у разі травмування на робочому місці та "захищати" працівників на час хвороби, або у разі іншої причини тимчасової непрацездатності.

Очільник профспілки будівельників зауважив, що “будівельний майданчик — це не місце приниження”, тому працедавці мають забезпечувати нормативну температуру на робочому місці (обігрівач взимку або кондиціонер влітку), організовувати ліфти для підняття чи спускання з кабіни кранівника, а також облаштовувати безпечні сходи та міжсходові площадки.

За словами Андреєва, окреслені вимоги будуть просуватися серед кранівників та працедавців. Планується, що згодом будуть укладені колективні договори між кранівниками та працедавцями на базі “Вимог кранівників”.