Для запуску е-кабінету забудовника не вистачає "політичної волі" - експерт

Електронний кабінет забудовника в Україні вже мав би працювати рік, проте для його запуску не вистачає “політичної волі”.

Про це заявив виконавчий директор Офісу ефективного регулювання (The Better Regulation Delivery Office, BRDO) Олексій Дорогань на конференції “Прозорі послуги для ефективної будівельної галузі: Єдина уніфікована електронна система дозволів, реєстрів, кадастрів, інспекцій”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Електронний кабінет забудовника вже існує щонайменше рік, у цьому вже би мали працювати повністю автоматизовані послуги, в яких не мало би бути простору для корупції, не мало би бути людського фактора...Так, реєстрація декларації (про початок виконання будівельних робіт — авт.) згідно з законом, який діє, — це декларативна процедура, там нічого перевіряти. Зареєстрували? Будь-ласка, якщо це там нескладне будівництво - будуйте, але чомусь донині реєстрація декларації відбувається у ручному режимі”, - заявив Дорогань.

За його словами, запуску електронного кабінету забудовника заважає "відсутність політичної волі".

Дорогань підкреслив, що технічна робота над е-кабінетом забудовника триває вже більше року, тому в пілотному режимі його можна буде запустити восени. Проте, на думку експерта, повністю, з усіма додатковими функціям електронний кабінет забудовника може запрацювати лише через рік.

Як відомо, позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського за напрямком діджиталізації Михайло Федорів нещодавно заявив про те, що у вересні цього року відбудеться презентація електронного кабінету забудовника.