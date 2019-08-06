Для запуску е-кабінету забудовника не вистачає "політичної волі" - експерт
Про це заявив виконавчий директор Офісу ефективного регулювання (The Better Regulation Delivery Office, BRDO) Олексій Дорогань на конференції “Прозорі послуги для ефективної будівельної галузі: Єдина уніфікована електронна система дозволів, реєстрів, кадастрів, інспекцій”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Електронний кабінет забудовника вже існує щонайменше рік, у цьому вже би мали працювати повністю автоматизовані послуги, в яких не мало би бути простору для корупції, не мало би бути людського фактора...Так, реєстрація декларації (про початок виконання будівельних робіт — авт.) згідно з законом, який діє, — це декларативна процедура, там нічого перевіряти. Зареєстрували? Будь-ласка, якщо це там нескладне будівництво - будуйте, але чомусь донині реєстрація декларації відбувається у ручному режимі”, - заявив Дорогань.
За його словами, запуску електронного кабінету забудовника заважає "відсутність політичної волі".
Дорогань підкреслив, що технічна робота над е-кабінетом забудовника триває вже більше року, тому в пілотному режимі його можна буде запустити восени. Проте, на думку експерта, повністю, з усіма додатковими функціям електронний кабінет забудовника може запрацювати лише через рік.
Як відомо, позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського за напрямком діджиталізації Михайло Федорів нещодавно заявив про те, що у вересні цього року відбудеться презентація електронного кабінету забудовника.