Закарпатська митниця після приїзду Зеленського передала в бюджет на 77% більше

У липні Закарпатською митницею ДФС до державного бюджету перераховано 740 млн грн митних платежів, що на 77% більше, ніж у червні.

Про це повідомляє Офіс Президента на своїй сторінці у Facebook.

“Внаслідок скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС та правоохоронних органів перерахування до держбюджету в липні поточного року становили 740 мільйонів гривень, що на 77% більше, ніж у червні, й на 74% більше, ніж у липні 2018”, - йдеться у повідомленні.

В ОП заявили, що такі результати дали “призначення нового голови Закарпатської ОДА та відверта розмова Президента України Володимира Зеленського із місцевими митниками на початку липня”.

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Як повідомлялося, Зеленський 6 липня призначив нового голову Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка.

Тоді ж під час наради працівниками Державної митної служби в Ужгороді Зеленський заявив, що митникам "уже зараз треба виправлятися і починати працювати як нормальні люди".