В Одесі знищили контрабандних сигарет на 20 мільйонів

На Одеському спеціалізованому підприємстві знищили 766 тис. 270 пачок сигарет, ввезених в Україну за підробленими документами.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

"Ця партія сигарет, приблизною вартістю 20 мільйонів гривень, була затримана співробітниками податкової міліції в лютому поточного року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС. Зокрема, було отримано інформацію від британських колег про те, що через Україну можуть нелегально перевозити велику партію сигарет. Коли проаналізували маршрут доставки - а везли їх з Об'єднаних Еміратів у Республіку Узбекистан - він викликав підозру своєю нелогічністю", - зазначили в ДФС.

Подальша перевірка і звернення до компетентних органів Узбекистану показали, що фірма, зазначена одержувачем, не має відношення до цієї зовнішньоекономічної операції.

З урахуванням цього, уточнили у відомстві, 766 тисяч 270 пачок сигарет було конфісковано.

Відповідно до вимог законодавства України, отримано рішення суду про знищення цієї партії. Це відбулося із залученням представників асоціації "Укртютюн", Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, ГУ Державного казначейства в Одеській області, Одеської митниці ДФС та відділу з питань запобігання й виявлення корупції ГУ ДФС в Одеській області.