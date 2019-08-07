Цьогоріч в Україні зареєстрували на 53% більше електромобілів — експерти

Протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті асоціації автовиробників України "Укравтопром".

"За сім місяців цього року в Україні було зареєстровано 4035 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них 3742 легкових і 293 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 53%", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що основну частину (91%) ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації.

"Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по липень 1899 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 318 реєстрацій. Третьою за популярністю стала електрична версія BMW i3 з результатом 216 авто", - додають в Укравтопромі.