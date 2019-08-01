У липні українці зареєстрували 7,6 тисячі нових легкових авто — експерти

У липні 2019 року українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляється на сайті асоціації українських автовиробників "Укравтопром".

"У липні українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. нових легкових авто...Таким чином, в порівнянні з торішнім липнем ринок нових автомобілів виріс на 14 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найбільший попит минулого місяця мали автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1203 одиниць. Відносно липня 2018 року реалізація нових Renault в Україні зросла на 66%. Друге місце посіла Toyota – 1039 нових авто (приріст проти липня 2018 року — 44%). На третьому місці Skoda: у минулому місяці було зареєстровано 687 авто цієї марки, що на 37% більше, ніж торік.

Всього з початку року український автопарк поповнили 46,3 тис. нових легкових авто, що на 0,3% більше, ніж за січень-липень минулого року.