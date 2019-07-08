Українське автовиробництво у I півріччі скоротилося на 24%

Виробництво автівок в Україні у січні – червні 2019 року зменшилося на 24% - до 2532 одиниць (порівняно з аналогічним періодом минулого року), з них у червні виробили 559 одиниць, що на 17% менше, ніж у червні 2018 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

«Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 од. автотранспортних засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року. Легкових автомобілів – 2532 шт. (-24%); комерційних – 21 шт. (-81%); автобусів – 396 шт. (на 1 шт. більше ніж за аналогічний період минулого року)», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними Укравтопрому, в червні на українських підприємствах було виготовлено 559 одиниць автотранспортних засобів, що на 17% менше, ніж роком раніше.

Червневе складання легкових автомобілів знизилося на 15% - до 504 шт. Як і роком раніше, всю статистику по легковим авто продовжує формувати великовузлове складання заводу Єврокар.

Випуск автобусів скоротився на 29% - до 55 шт. Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив «Черкаський автобус» – 30 шт. На Часівоярському заводі випустили 13 автобусів, Чернігівський автозавод зробив 8 автобусів і 4 од. виробив ЗАЗ.