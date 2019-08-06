Міжнародні резерви України у липні зросли на $1,2 мільярда - НБУ

Міжнародні резерви України у липні 2019 року зросли на 1,2 млрд дол. США і станом на 1 серпня становили 21,84 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Станом на 1 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, сприятлива ситуація на валютному ринку, що склалася унаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту та помірних обсягів імпорту. Ці фактори зумовили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви завдяки інтервенціям на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 1 271,1 млн дол. США. Зокрема, 405,2 млн дол. США було куплено під час здійснення інтервенцій з вибору найкращого курсу та 865,9 млн. дол. США – за єдиним курсом. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив. По-друге, операції уряду з управління державним боргом. Так, у липні надходження від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, становили 1 005,6 млн дол. США. Ці надходження майже повністю компенсували платежі уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. У минулому місяці такі витрати становили 1 019,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 941,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а решта коштів – на виконання інших зобов’язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 56,6 млн дол. США (в еквіваленті).

Станом на 1 серпня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 20 638,9 млн дол. США (в еквіваленті).