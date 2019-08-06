У містах без оновлених генпланів нове будівництво треба заборонити - Мінрегіон

В Україні буде введений мораторій на нове будівництво в тих населених пунктах, де генеральні плани забудови не буде оновлено відповідно до чинних державних будівельних норм (ДБН) "Планування і забудова територій", до кінця 2020 року.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«На сьогодні жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими ДБН «Планування і забудова територій». І якщо до кінця 2020 року чинні генплани не будуть оновлені відповідно до цих норм, в Україні потрібно ввести мораторій на нову забудову", – йдеться у повідомленні.

За словами Парцхаладзе, саме місцева влада має слідкувати за оновленням генеральних планів забудови населених пунктів в Україні. Так, до чинних генпланів мають додати нові розділи, пов’язані з регулюванням висотності і щільності забудови та із забороною забудови у зелених та інших цінних ландшафтних зонах міст. Загалом в оновлених будівельних нормах міститься близько 50 змін відповідно до яких потрібно оновити генеральні плани забудови міст.

Як повідомляв Укрінформ, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» були розроблені на заміну попередніх будівельних норм, що регулюють містобудування, які діяли ще з 1992 року. Вони офіційно набули чинності 1 вересня 2018 року. А вже з 1 жовтня 2019 року почнуть діяти оновлені державні будівельні норми Б.2.2-12:2019. «Планування і забудова територій» які зберігають вимоги щодо щільності та висотності забудови, а також заборону на будівництво в зелених зонах міста.