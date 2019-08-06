У Зеленського готують проєкт рішення про зниження цін на електрику

Команда Президента спільно з урядом та Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробляє проєкт рішення, яке дозволить знизити ціну електроенергії для водоканалів на 10%.

Про це на брифінгу сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це (запровадження ринку електроенергії - ред.) відбулося зі зростанням ціни електроенергії (для водоканалів - ред.) на 25%. Просто перекласти його на кінцевого споживача не є правильно. Ми розробляємо механізм. Йде спілкування з регулятором, міністерством енергетики, щоб відбулося зниження мінімум на 10% з рівня, який є на початок місяця. Думаю, за тиждень-два буде проєкт рішення, як цю ситуацію виправляти", - сказав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія”, внаслідок запровадження в Україні ринку електроенергії, яке не супроводжувалося підвищенням тарифів на воду та водовідведення, водоканали країни зазнали збитків у розмірі близько 200 млн грн за один місяць.

Асоціація 5 серпня запропонувала підвищити тариф на воду на 20%, щоб компенсувати водоканалам витрати на електроенергію та заробітну плату.