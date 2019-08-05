НБУ за тиждень купив на міжбанку понад $0,5 мільярда

Національний банк у період із 29 липня по 2 серпня 2019 року купив 510,2 млн дол. для поповнення міжнародних резервів України.

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що у період із 29 липня по 2 серпня 2019 року Нацбанк купив 510,2 млн дол., а продав - 16,8 млн дол.

Тижнем раніше Нацбанк також купував валюту - 261,2 млн дол.

З початку року, Національний банк придбав на валютному ринку 2,91 млрд дол., при цьому обсяг продажу становив 248,23 млн дол. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти регулятором становила 2,66 млрд дол.