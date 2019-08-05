Обсяги реалізації промислової продукції збільшилися на 5% — Держстат

За перше півріччя 2019 року обсяги реалізації вітчизняної промислової продукції зросли лише на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-червень 2019 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 1,28 трлн грн, що на 5,4% більше, ніж за перше півріччя минулого року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 350,1 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за перше півріччя поточного року було реалізовано на 215,3 млрд грн (на 23,1% більше, ніж торік), з яких за межі країни — на 54,5 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 43,9 млрд грн (на 35,8% більше); сирої нафти та природного газу — на 69,6 млрд грн (на 16,0% більше); металевих руд — на 85,5 млрд грн (на 23,5% більше).

Продукції переробної промисловості за січень-червень 2019 року було реалізовано на 804,1 млрд грн (на 2,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких за межі країни — на 294,3 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 262,7 млрд грн (на 9,1% більше); продукції металургійного виробництва — на 194,9 млрд грн (на 7,9% менше); продукції машинобудування — на 87,7 млрд грн (на 6,4% більше).

Також за І півріччя 2019 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 163,6 млрд грн (на 0,2% менше у порівнянні із січнем-червнем 2018 року), вироблено та розподілено газу на 46,9 млрд грн (на 0,4% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за січень-червень 2018 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 1,2 трлн грн, що на 18,5% більше, ніж за перше півріччя 2017 року.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.