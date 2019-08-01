Коболєв: Купуватимемо газ там, де вигідно

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не виключає, що Україна купувати російський газ, але за умови адекватної ціни.

Про це він сказав у інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.

"Ми завжди імпортуємо звідти, де отримуємо конкурентоспроможні ціни. Якщо "Газпром" може запропонувати нам щось, то ми би з радістю імпортували. Ми чекаємо, поки "Газпром" знову стане нормальною комерційною організацією. На жаль, цього не передбачити", - сказав він.

Можливість придбати газ на Заході принесла України величезні заощадження, повідомив Коболєв. Це заощадило, за його словами, "мільярди доларів за останні роки". Що ж до "Газпрому", то він через свою "неадекватну та політично мотивовану стратегію ціноутворення" програв український ринок європейській конкуренції.

Важливою частиною нашої стратегії, заявив він, є збільшення власного видобутку газу. Але це відбуватиметься в разі, якщо собівартість залишатиметься нижчою від ціни на імпортний газ.

Також Коболєв припускає за можливе повністю відмовитися від імпорту, перш за все через те, що українці значно скоротять споживання.

На прохання видання Коболєв розповів, що зараз роздрібні ціни в Україні коливаються разом зі спотовими цінами в ЄС. До травня 2019 року ціна для домашніх господарств була обмежена до 70% ринкової ціни. Зараз ринкова ціна впала значно нижче цієї верхньої межі. З урахуванням усіх податків та транспортних витрат українське домогосподарство платить від 260 до 280 дол за тисячу кубометрів газу. "Це в багато разів нижче, ніж для німецьких замовників", - зауважив глава "Нафтогазу".