Система ProZorro за три роки зекономила державі 86 мільярдів

За три роки існування система електронних закупівель ProZorro зекономила державі 86 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.

"Сьогодні одній з найкращих систем публічних закупівель у світі виповнюється 3 роки! За цей час ProZorro заощадила 86 млрд грн платників податків", - йдеться у повідомленні.

Система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів, які дорожчі за 200 тис. грн і послуг вартістю понад 1,5 млн грн.