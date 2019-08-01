Система ProZorro за три роки зекономила державі 86 мільярдів

Система ProZorro за три роки зекономила державі 86 мільярдів

Укрінформ
За три роки існування система електронних закупівель ProZorro зекономила державі 86 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.

"Сьогодні одній з найкращих систем публічних закупівель у світі виповнюється 3 роки! За цей час ProZorro заощадила 86 млрд грн платників податків", - йдеться у повідомленні.

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Система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів, які дорожчі за 200 тис. грн і послуг вартістю понад 1,5 млн грн.

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