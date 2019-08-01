У команді Зеленського готуються створити Службу фінансових розслідувань

Команда Президента спільно з новообраними парламентаріями та експертами напрацьовують модель створення Служби фінансових розслідувань, яка займатиметься економічними злочинами.

Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні нами разом з Президентом, разом з новообраними парламентаріями напрацьовується модель створення нового органу — Служби фінансових розслідувань. Можливо, назва буде іншою, але це буде нова служба, яка займатиметься економічними злочинами", - сказав Верланов.

Він додав, що питання демілітаризації податкової служби обговорювалося ще у 2014-2015 роках, і його вирішення закладе основу партнерських відносин між платником податків і податковою службою. Тому розділення правоохоронних і сервісних функцій має стати передумовою становлення Служби фінансових розслідувань.

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Як повідомлялося, ще 22 березня 2017 року проєкт закону "Про Службу фінансових розслідувань" був ухвалений Кабінетом міністрів. Новий орган, зокрема, мав проводити оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції; здійснювати розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, віднесені до її підслідності; отримувати інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини від фізичних та юридичних осіб, депозитарних, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію, клірингових установ та інших учасників депозитарної системи України.