Зарплати податківцям можуть підняти до рівня ДБР та НАБУ

У Державній податковій службі працюють над розв'язанням питання щодо підвищення рівня заробітних плат своїм працівникам та планують орієнтуватись на рівень зарплат ДБР, НАБУ, які встановлені на рівні 25-30 тис. гривень.

Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з Максимом Нефьодовим працюємо над доволі суттєвим підвищенням заробітних плат. Зараз не будемо говорити про цифри. Це не буде підвищення на 100, 200 чи 500 гривень. Ми орієнтуємося на зарплати ДБР, НАБУ, які встановлені на рівні 25-30 тисяч гривень. І ми будемо прямувати до цих сум", - сказав Верланов.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби через поділ. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова, який до цього працював заступником міністра фінансів.

Державна податкова служба запрацює після того, як із Державної фіскальної служби до неї буде переведено 30% персоналу. Наразі до нової ДПС вже переведено 400 осіб.