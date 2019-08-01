Аудитори перевірять 21 теплоенерго з рекордними тарифами

Державна аудиторська служба перевірить 21 підприємство теплокомуненерго на відповідність тарифоутворення.

Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону заявив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що 21 підприємство зараз буде перевіряти Держаудитслужба для того, щоб ті тарифи, які встановлені на місцях, перевірити на ефективність і на відповідність дійсності. Потрапили в такий перелік підприємства, в яких найвищі тарифі — від 1800 грн за 1 Гкал", - сказав Зубко.

Він додав, що майже в усіх областях є підприємства, які підлягають перевірці.