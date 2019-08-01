Аудитори перевірять 21 теплоенерго з рекордними тарифами

Аудитори перевірять 21 теплоенерго з рекордними тарифами

Укрінформ
Державна аудиторська служба перевірить 21 підприємство теплокомуненерго на відповідність тарифоутворення.

Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону заявив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Читайте також: Зубко: Треба розібратися, чому з 1 липня подорожчала електрика

"Хочу повідомити, що 21 підприємство зараз буде перевіряти Держаудитслужба для того, щоб ті тарифи, які встановлені на місцях, перевірити на ефективність і на відповідність дійсності. Потрапили в такий перелік підприємства, в яких найвищі тарифі — від 1800 грн за 1 Гкал", - сказав Зубко.

Він додав, що майже в усіх областях є підприємства, які підлягають перевірці.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-