Енергоатом підвищує потужність шести енергоблоків

ДП "НАЕК "Енергоатом" почав роботу з підвищення потужності енергоблоку №3 Южно-Української АЕС, першого з шести енергоблоків, що працюватимуть для компенсації роботи енергоблоку №2 Хмельницької АЕС на експорт електроенергії.

Про це йдеться у коментарі президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського, що розміщений у журналі "Енергоатом".

«Роботи з підвищення номінальної потужності енергоблоку ЮУАЕС-3, яка зараз складає 1000 МВт, вже розпочались. Активна зона цього енергоблоку повністю завантажена паливом Westinghouse, яке апріорі дозволяє підвищити потужність на 7%, і це тільки на реакторній установці. Сумарно виконанням заходів програми підвищення ефективності турбінного острова ми розраховуємо підвищити потужність до 10%», - заявив Недашковський.

Енергоблок №3 ЮУАЕС стане першим з шести, які будуть залучені для компенсування експортного режиму роботи енергоблоку №2 Хмельницької АЕС при реалізації проєкту "Енергоміст Україна - ЄС".

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Як повідомлялося, Енергетичний міст є проєктом державно-приватного партнерства, що передбачає приєднання другого енергоблоку Хмельницької АЕС до Бурштинського енергоострова для підключення до енергосистеми Європейського Союзу. Очікується, що виручка від експорту електроенергії буде витрачена на добудову енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.