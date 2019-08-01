На сьогодні працюють 10 з 15 атомних енергоблоків

Атомними станціями України минулої доби, 31 липня 2019 року, вироблено 195,12 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 31 липня, станціями вироблено 195,12 млн кВт-год електроенергії», - йдеться у повідомленні.

1 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 142-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 60-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 69-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 78-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 250-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 1 570 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 975 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.