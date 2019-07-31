НБУ розробив правила використання QR-коду для переказу коштів

Національний банк розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів та очікує, що це спростить сплату рахунків та обмін платіжними реквізитами.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України одночасно зі запровадженням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів (далі – Правила). Правилами визначаються єдині засади використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду, що сприятиме зручності безготівкових розрахунків, спрощенню сплати рахунків та обміну платіжними реквізитами", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що використання QR-коду забезпечить можливість зручного заповнення платіжних реквізитів клієнтами банків для оплати товарів та послуг, зокрема комунальних (С2В та С2G), здійснення переказу коштів зі свого рахунку на рахунок іншої фізичної особи (С2С). QR-код може бути сформуваний засобами мобільного додатку, інтернет-банкінгу, системи "клієнт-банк", або роздрукований на папері (наприклад, на інвойсі або платіжному дорученні).

Ця технологія сьогодні застосовується для вирішення подібних завдань у багатьох країнах Європейського Союзу, де клієнти банків мають можливість оплати товарів та послуг за допомогою QR-коду в один дотик, використовуючи мобільний додаток смартфона.

Національний банк розіслав проект Правил банкам і небанківським установам для ознайомлення та очікує від них коментарі та пропозиції до 15 серпня 2019 року.