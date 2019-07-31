Аеропорт Харкова відкриває прямі рейси до Праги

Міжнародний аеропорт "Харків" у рамках розширення географії регулярних міжнародних авіасполучень з ключовими містами і улюбленими туристичними центрами Європи оголосив про відкриття рейсів Харків-Прага.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківського аеропорту, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

"Вперше аеропорт "Харків" з'єднає місто з чеською столицею Прагою. Перший політ на маршруті буде здійснено 17 жовтня 2019 року. Регулярні перельоти будуть здійснюватися на лінії Харків-Прага по четвергах і неділях", - повідомила компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що також входить в DCH.

Даний маршрут відкрито в рамках стратегічного розширення співпраці Харківського аеропорту з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines.

"Харків'янам більше не потрібно буде їхати у Київ, щоб відправитися літаком до Праги. Можна сісти на літак у своєму місті і через годину смакувати чеськими трдельником і кнедликами з видом на Карлів міст. Ми хочемо, щоб кожен українець міг подорожувати комфортно, на сучасних літаках і за доступною ціною. Тому ми продовжуємо відкривати нові регулярні рейси і розвиваємо польотну програму з регіонів України", - прокоментували в SkyUp Airlines появу нового маршруту.

Вартість перельоту в одну сторону становитиме від 1501 грн, а квитки на новий рейс вже доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю здійснених вильотів, які протягом року становили не менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить у ТОП-5 найбільших аеропортів країни. У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси у Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні та Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.

Фото: hrk.aero