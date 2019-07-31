Укрцукор звинувачує Аграрний фонд у демпінгових продажах цукру

Національна асоціація цукровиків України “Укрцукор”(Укрцукор) звернулася до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням розслідувати продаж Аграрним фондом цукру за ціною, що у 13 разів нижча за ринкову.

Про це повідомляє пресслужба НАЦУ “Укрцукор”.

“Національна асоціація цукровиків України направила звернення в Національне антикорупційне бюро України з проханням розслідувати правомірність дій керівництва ДСБУ “Аграрний фонд” пов’язаних з реалізацією державного цукру. Згідно даних системи електронних торгів арештованого майна, в травні поточного року фонд реалізував 27,0 тис. тонн цукру за ціною 1,5 тис грн/тонну. За липень ДСБУ “Аграрний фонд” виставив на торги ще 24,8 тис. тонн цукру, які реалізували за 22,33 млн грн. Тобто ціна 1 кг склала 0,9 грн, тоді як ринкова ціна цукру в травні-липні становить 12-13 тис. грн/тонну. Таким чином, цукор, який належить державі, продали мінімум в 13 разів дешевше ринкової ціни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внутрішній ринок цукру України зменшується і на даний момент становить 1,2-1,3 млн тонн на рік, або 100 тис. тонн на місяць. Отже, коли на ринок потрапляє третина місячного обсягу продажів, ще й за неадекватно заниженими цінами, це обвалює ринок.

Тому Укрцукор просить НАБУ звернути увагу на неправомірність дій Аграрного фонду, адже такі дії підривають діяльність цукрових заводів та демпінгують ціни на цукор перед початком фінансово затратного сезону виробництва продукту.

“Український ринок цукру є профіцитним уже декілька років і жодної необхідності в інтервенціях немає. Викидати на ринок такий об’єм цукру за такою низькою ціною означає обвалювати ринок взагалі і зривати виробничий сезон. Уже зараз відомо, що цей цукор поступово надходить в продаж, тому збитки від таких “інтервенцій” уже відчутні», - заявила заступник голови правління НАЦУ “Укрцукор” Руслана Яненко.