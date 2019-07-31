Маркарова розкритикувала Нацбанк за зміцнення гривні

Маркарова розкритикувала Нацбанк за зміцнення гривні

Укрінформ
Міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

Про це Маркарова написала у коментарі під постом новопризначеного члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика.

«Мінфін про це говорить вже пару місяців. Але ми на політику НБУ не впливаємо», — повідомила Маркарова, підтримавши позицію Сульжика про те, що зміцнення гривні можна було використати для того, аби накопичити резерви, знизити відсоткові ставки (зокрема облікову) та скасувати всі обмеження на рух капіталу в країні.

Сам Роман Сульжик вважає бездіяльність Нацбанку у стримуванні зростання курсу гривні такою, «яка межує зі злочинною халатністю».

«НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони (з продажу облігацій державної позики — ред.) публічні. Розпис помісячний надано. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання — задача НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо», — додала Маркарова, відповівши на критику про те, що Мінфін робить недостатньо для стримування зміцнення гривні.

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Зазначимо, що в останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти. Це зміцнення є традиційним та сезонним, пов'язаним з активністю українських агроекспортерів. Водночас цьогорічне зміцнення гривні підкріплюється ще й напливом валюти зі сторони іноземних інвесторів, які скуповують державні облігації України.

Станом на 31 липня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 25,08 гривні за долар. Курси у банках складають в середньому 24,8/25,1 за долар. За останні 2 місяці, від початку червня 2019 року, курс долара впав на 2 гривні.

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