Мінфін залучив до бюджету 17,2 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 30 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 17 209 260 353,04 грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 103 заявки на придбання ОВДП зі 137 виставлених.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 23 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,95 млрд гривень.