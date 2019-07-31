Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Меркурій"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Банк "Меркурій".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) 30 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ Банку «Меркурій» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Національний банк України в 2014 році ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію у банку "Меркурій" і ліквідувати його.