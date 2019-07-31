Мораторій на продаж землі скасують до кінця року - Офіс президента

Скасування в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запуск ринку землі планується до кінця 2019 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук в інтерв'ю виданню Bloomberg.

«У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити в цьому році, то буде досить складно», - сказав він, зазначивши, що Офіс Президента шукає «найменш болісну і найбільш ефективну модель» відкриття ринку.

За словами Гончарука, на даному етапі команда Президента Володимира Зеленського проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку землі в Україні. Найбільш радикальна модель скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік, найменш радикальна - на 0,5%, зазначив він.

Як повідомлялося, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було запроваджено в Україні ще в 2001 році з метою, зокрема, забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі. З того часу парламент його регулярно продовжував. У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.