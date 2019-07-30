Нацбанк продає бізнес-центр в Одесі

Національний банк виставить на торги будівлю сучасного бізнес-центру, яка розташована у центрі Одеси.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Будівля сучасного бізнес-центру, розташована у центрі Одеси за адресою пр. Гагаріна 12-А, іпотекодержателем якої є Національний банк, буде виставлена на торги. Свого часу ПАТ "Імексбанк" передав цей об’єкт нерухомого майна в іпотеку Національному банку у рахунок забезпечення виконання своїх зобов’язань за наданим стабілізаційним кредитом", - йдеться у повідомленні.

Ще на початку 2019 року діяли довгострокові договори оренди з бізнес-центром, однак ПАТ "Імексбанк" та Національний банк у судовому порядку вже у червні 2019 року отримали остаточне рішення Верховного Суду про визнання цих договорів недійсними. Отже, новий власник бізнес-центру зможе вільно розпоряджатися придбаним майном та встановлювати правовідносини з новими орендарями.

Бізнес-центр введено в експлуатацію у 2004 році, він має 16 поверхів, а його загальна площа становить 12 101,4 кв. метрів. У будівлі бізнес-центру знаходяться офісні приміщення, конференц-зал, ресторан, сховище, а поруч розташований наземний паркінг.

"Нещодавно ми провели робочу зустріч з представниками відомих інвестиційних компаній і побачили зацікавленість інвесторів у придбанні цієї нерухомості. На сьогодні тривають переговори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо залучення до продажу цього об’єкта юридичних осіб, які надають послуги з комплексної підготовки та організації відкритих торгів. Плануємо, що після завершення всіх формальних процедур цей об’єкт буде виставлено на продаж за ринковою ціною, після чого отримані кошти буде направлено на погашення заборгованості ПАТ "Імексбанк" за стабілізаційним кредитом", – зазначив начальник управління роботи з проблемними активами Національного банку Павло Поляруш.