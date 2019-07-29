ПриватБанк продає на СЕТАМ сім нафтобаз за мільярд

АТ "КБ "ПриватБанк" продає через електронні торги OpenMarket (ДП "СЕТАМ") сім нафтобаз у чотирьох областях за 1,06 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На продаж виставлено нафтобази у Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях", - ідеться в повідомленні.

За словами генерального директора ДП "СЕТАМ" Віктора Вишньова, нафтобази мають велику площу та потужності зі зберігання, всі – в робочому стані. Лоти є привабливою пропозицією для великих роздрібних мереж, наголосив Вишньов.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому в ПриватБанку анонсували відкриття нового сезону продажу нерухомості та зниження початкових цін продажу на власні об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркувальні майданчики та інші об'єкти майже в усіх регіонах України), які виставлені на реалізацію на електронних торгових майданчиках LOT.PB та OpenMarket (ДП "СЕТАМ").

Зниження цін на нерухомість, відповідно до прийнятого правлінням банку рішення, заплановано щодо великої кількості непрофільних активів.