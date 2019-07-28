Україна зберегла 13 місце серед виробників сталі

Українські металурги у червні 2019 року в порівнянні з червнем минулого року скоротили виробництво сталі на 3% – до 1,659 млн тонн, зберігши при цьому 13 місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association). За підсумками червня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 87,5 мільйона тонн. Далі йдуть: Індія (9,3 млн тонн, + 4%), Японія (8,8 млн тонн, + 0,4%), США (7,3 млн тонн, + 3,1%), Південна Корея (6,0 млн тонн, -2,6%), Німеччина (3,4 млн тонн, -5,8%), Бразилія (2,8 млн тонн, -3,1%), Туреччина (2,7 млн ​​тонн, -11%).