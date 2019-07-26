НБУ залишив без змін прогноз інфляції до 2021 року

Національний банк прогнозує, що інфляція на кінець поточного року знизиться до 6,3%, а на початку 2020 року досягне цільового діапазону (5% ± 1 в. п.).

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Інфляція знизиться до 6,3% на кінець поточного року, на початку 2020 року досягне цільового діапазону (5% ± 1 в. п.), а середньострокової цілі 5% – наприкінці 2020 року. Упродовж цього ж періоду економіка України зростатиме стійкими темпами на рівні 3-4%", - йдеться в повідомленні.

Прогноз інфляції залишився незмінним порівняно з квітневою оцінкою. Уповільненню інфляції й далі сприятимуть достатньо жорсткі монетарні умови. Навіть за поступового зниження облікової ставки до рівня 8% у номінальному вираженні у 2021 році її реальне значення упродовж всього періоду залишатиметься високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань.

Серед інших факторів, які зумовлюватимуть уповільнення інфляції, - виважена фіскальна політика, зниження темпів зростання заробітних плат, порівняно низькі ціни на енергоресурси на світових ринках, значна пропозиція продовольчих товарів.

Окрім цього, Національний банк підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 (з 2,5% до 3%) та 2020 (з 2,9% до 3,2%) роки. Це пов’язано із стійкішим внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі та очікуваним збільшенням врожаю зернових.

Читайте також: НБУ запровадив вимоги до управління проблемними кредитами у банках

Прискоренню економіки у 2020-2021 роках (до 3,2% та 3,7% відповідно) також сприятиме помʼякшення монетарної політики та пожвавлення економічної активності у світі.