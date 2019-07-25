Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення

Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення

Укрінформ
Україна та Грузія погодили додаткові квоти дозволів на міжнародні багаторазові автомобільні перевезення по 500 штук для перевізників обох країн у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“На 2019 рік Сторони (Україна та Грузія - авт.) дійшли згоди про збільшення на 50% квоти багаторазових дозволів (+ 500 штук) для перевізників обох країн”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте під час засідання Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 23-24 липня 2019 року.

Також під час засідання представники обох країн погодили квоти дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення на 2020 рік: разові універсальні та в треті країни світу — 8 500 штук і багаторазові універсальні та в треті країни — 1 500 штук.

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Був затверджений порядок використання разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення між Україною та Грузією. Відтепер можна мати один бланк дозволу для таких видів перевезень: двостороннє; транзите; третя країна - інша договірна сторона - третя країна; третя країна - інша договірна сторона - країна реєстрації; країна реєстрації - інша договірна сторона - третя країна. Зазначається, що при зміні виду перевезення, наприклад, із транзитного на двостороннє або навпаки, потрібно мати два універсальні та в треті країни - разові дозволи.

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