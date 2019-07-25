Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення

Україна та Грузія погодили додаткові квоти дозволів на міжнародні багаторазові автомобільні перевезення по 500 штук для перевізників обох країн у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“На 2019 рік Сторони (Україна та Грузія - авт.) дійшли згоди про збільшення на 50% квоти багаторазових дозволів (+ 500 штук) для перевізників обох країн”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте під час засідання Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 23-24 липня 2019 року.

Також під час засідання представники обох країн погодили квоти дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення на 2020 рік: разові універсальні та в треті країни світу — 8 500 штук і багаторазові універсальні та в треті країни — 1 500 штук.

Був затверджений порядок використання разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення між Україною та Грузією. Відтепер можна мати один бланк дозволу для таких видів перевезень: двостороннє; транзите; третя країна - інша договірна сторона - третя країна; третя країна - інша договірна сторона - країна реєстрації; країна реєстрації - інша договірна сторона - третя країна. Зазначається, що при зміні виду перевезення, наприклад, із транзитного на двостороннє або навпаки, потрібно мати два універсальні та в треті країни - разові дозволи.