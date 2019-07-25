В Укртрансгазі повідомили, скільки придбають газу для технічних витрат

АТ "Укртрансгаз" придбає у НАК "Нафтогаз України" 440 млн кубометрів газу для виробничо-технологічних витрат на суму 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз та Укртрансгаз дійшли згоди щодо основних параметрів договору про закупівлю паливного газу за переговорною процедурою. Досягнута домовленість стосується термінової поставки 440 млн кубометрів газу для виробничо-технологічних витрат оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Відповідний договір між НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» очікувано буде укладений наприкінці липня.

Цього обсягу газу вистачить розрахунково на 2 місяці штатної роботи ГТС.

"У липні Укртрансгаз двічі запрошував постачальників взяти участь у закупівлях паливного газу за переговорною процедурою. Запрошення було надіслано більше ніж 200 трейдерам. Проте лише Нафтогаз погодився поставити частину необхідного обсягу газу з можливістю відтермінування платежу", - розповіли в Укртрансгазі.

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Раніше у травні та червні Укртрансгаз, з метою закупівлі паливного газу, оголошував по 12 тендерів на Prozorro, на які газові трейдери не подали жодної пропозиції через значні ризики не отримати своєчасно оплату з боку оператора ГТС.