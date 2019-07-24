Укрнафта у І півріччі наростила видобуток газу на 10,5%

ПАТ "Укрнафта" у період з січня по червень 2019 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 6,3%, а газу - на 10,5%.

Виробничі результати за І півріччя опублікувала пресслужба Укрнафти.

Зокрема, видобуток нафти з конденсатом за вказаний період становив 756 тис. тонн - проти 711 тис. тонн за 1 півріччя 2018 року. Видобуток газу у І півріччі 2019 року сягнув 577 млн кубометрів - тоді як у І півріччі минулого року він становив 522 млн кубометрів.

При цьому, виробництво скрапленого газу не збільшилося: у період з січня по червень воно становило 55,1 тис. тонн, що відповідає минулорічним показникам.

Компанія відзвітувала, що у І півріччі впроваджено дистанційний моніторинг на 183 свердловинах з ЕЦН, проведено 99 операцій з капітального ремонту та інтенсифікації нафтових та газових свердловин, а також 4 операції гідророзриву пласту, з бездії виведено 76 нафтових свердловин, розпочато буріння свердловини №102 на Верхньомасловецькому родовищі.

Крім того, запущено спільний проект з СП "Полтавська газонафтова компанія" з підготовки газу "Укрнафти" з Новогригорівського родовища (Полтавська область).

"Позитивна динаміка видобутку все ще дає підстави Укрнафті очікувати більший видобуток, ніж планові показники на 2019 року, хоча зростання буде дещо меншим за попередні очікування. За оцінкою станом на 30 червня 2019 року, компанія очікує, що річний видобуток нафти з конденсатом збільшиться на 3% до 1,490 млн тонн (плановий показник – 1,451 млн тонн, видобуток 2018 – 1,448 млн тонн). Прогнозний видобуток газу зросте порівняно з плановим на 4% до 1,123 млрд кубометрів у кінці року (плановий показник – 1,084 млрд кубометрів, видобуток 2018 – 1,082 млрд кубометрів).

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Як повідомлялося, Нафтогаз планує викупити в Укрнафти 4,062 мільярдів кубометрів природного газу. Частина цього газу в обсязі 2,062 млрд кубометрів - це спірний газ, який був здобутий Укрнафтою в 2006 р. Решта 2 млрд кубометрів - це газ поточного і майбутнього видобутку Укрнафти.