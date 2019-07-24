Уряд перевірить ціни на електрику для промисловості

Кабінет міністрів проведе перевірку вартості електроенергії для промислових споживачів.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене інформації такої (про підвищення тарифів на електроенергію для промисловості - ред.) немає. Усе те, що я бачив, говорить про зниження ціни. Ми інформацію перевіримо. Оскільки усі рішення уряду ухвалені для того, щоб ціна лишилася незмінною, ми розберемося. Для населення електроенергія взагалі має ні на копійку не подорожчати", - сказав Гройсман.

Він також нагадав, що ціни на газ знизилися за останні 3 місяці на 25%.

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"Прогноз на серпень — те ж саме, буде зниження. Я вважаю, що ціна, яка буде у серпні, має бути найвищою на наступний опалювальний сезон, адже саме зараз відбувається закупівля газу. Це означає, що він буде куплений у Європі дешевше, ніж купувався досі", - висловив думку Прем’єр-міністр.

Представник Президента в уряді Андрій Герус у свою чергу заявив, що на рівні регулятора є можливість ухвалити рішення, які пом'якшать цінову ситуацію для промисловості.

"Зберіть нараду по ціні, щоб ми зрозуміли, що відбувається, щоб ми зрозуміли, що можна зробити на рівні уряду. Ми подивимося, чи це була управлінська історія, що просто купили на ринку дорожче, чи це якась системна ситуація", - надав Гройсман доручення віцепрем'єр-міністру Володимиру Кістіону.