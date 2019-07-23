Працівникам Миколаївського суднобудівного виплатять зарплатні борги

Працівникам державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» виплатять заборгованість із заробітної плати у сумі 54,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужби Президента України.

«За дорученням Президента України Володимира Зеленського вирішено питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», - йдеться у повідомленні.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області 17 липня глава держави отримав інформацію про наявність боргів із зарплатні перед працівниками цього підприємства. Зеленський доручив генеральному директору Державного концерну «Укроборонпром» Павлу Букіну невідкладно вирішити питання щодо погашення цієї заборгованості.

23 липня Державний концерн «Укроборонпром» відзвітував про виконання доручення Президента у повному обсязі. За інформацією, на рахунки державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн.

Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.