Ціна газу для населення у серпні знизиться на 5,5%

Кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, порівняно з липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Про це інформує Урядовий портал.

"Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ", – заявив глава уряду Володимир Гройсман.

Він відзначив, "що загалом - завдяки наполегливим і послідовним діям уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%".

"Виходячи з динаміки формування ціни газу на ринку України і враховуючи дані Української енергетичної біржі – станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, та НАК "Нафтогаз України" – 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні з липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м", - додають в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України у квітні 2019 року ухвалив Постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз із червня продавати для населення газ дешевше. Як заявили в уряді, це рішення унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.

Так, ціна газу в липні для населення, без ПДВ, тарифів на транспортування та постачання становила 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні – 5 554 грн.