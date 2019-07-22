Газ для промисловості подешевшає на 7% - Нафтогаз

НАК «Нафтогаз України» встановила з 1 серпня 2019 року ціну на газ для промислових споживачів на рівні 4 640 – 5 204 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ), що на 7,2 - 7,5% нижче, ніж ціна у липні.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 серпня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. ... У порівнянні з цінами на липень 2019 року, у серпні ціни зменшено на 7,2-7,5%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нафтогаз пропонує газ у серпні за ціною 4 640,00 – 5 204,00 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). Ціни диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії за посиланням.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», згідно з яким постачання газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом. З метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку у виключних випадках та на певний строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів.