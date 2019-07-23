Енергоатом завершує модернізацію енергоблока №1 ХАЕС

ДП "НАЕК "Енергоатом" завершує планово-попереджувальний ремонт на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС в рамках продовження терміну експлуатації. Наразі триває 241-та доба ремонту із запланованих 257.

Про це інформує пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Усі плани, які ми намітили на планово-попереджувальний ремонт, виконані, залишилися роботи, пов’язані з виконанням пускових операцій. Взяті зобов’язання продовжуємо виконувати, оскільки процес випробувань буде тривати не лише до підключення енергоблока до мережі, а й після виходу на номінальну потужність ще протягом трьох діб», - прокоментував заступник головного інженера з експлуатації ВП ХАЕС Євгеній Носіков.

Виконано всі передбачені документацією роботи з модернізації та реконструкції, зокрема, заміну електротехнічного устаткування, кабельної продукції, систем релейного захисту автоматики.

На тепломеханічному устаткуванні відбулася заміна двигунів на деякому обладнанні в реакторному та турбінному відділеннях, замінено підігрівач низького тиску в турбінному відділенні.

У компанії зауважують, що модернізаційні роботи виконувалися поетапно, деякі з них були розпочаті ще під час попереднього планово-попереджувального ремонту. Модернізовано важливі для безпеки системи реакторного відділення, виконано заміну програмних технічних комплексів РВ та технічних засобів систем управління керуючих систем безпеки (СБ) на другому і третьому каналах СБ.

«Згідно із розробленою програмою управління старінням обладнання енергоблока, ми будемо і надалі регулярно перевіряти технічний стан, підтримуючи його працездатність. Наразі триває завершальний етап передпускових випробувань» - зазначив Носіков.