ЦПК заявляє про незаконну передачу поліції справи Одеського аеропорту

У Центрі протидії корупції стверджують, що заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко незаконно змінив кваліфікацію та передав до поліції провадження щодо Одеського міжнародного аеропорту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦПК.

"“Заступник керівника САП незаконно змінив підслідність у справі, щоби передати її до поліції, оскільки закон забороняє доручати здійснення справ НАБУ іншому органу досудового розслідування”, — зазначив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

У ЦПК нагадали, що у червні 2016 року детективи НАБУ почали розслідувати "фактично незаконну приватизацію Одеського аеропорту".

"Приватна компанія “Одеса аеропорт девелопмент” отримала 75% корпоративних прав на летовище, при цьому у міста залишилося лише 25%. За інформацією журналістів, ця приватна фірма належить одеським бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському", - зазначили у ЦПК.

Наголошується, що чиновники Одеської міськради, змовившись із представниками “Одеса аеропорт девелопмент”, створили ТОВ “Міжнародний аеропорт “Одеса”.

"Перетворення летовища на комерційну фірму здійснювалося під виглядом начебто залучення коштів приватного інвестора в сумі 120 млн доларів США для реконструкції злітної смуги. Зрештою “інвестиційні” кошти “валялися” у банківській заставі за кредитом фірми “Одеса аеропорт девелопмент”. Водночас зловмисники передали все комунальне майно аеропорту в приватні руки Кауфмана-Грановського. Таким чином, шкода Одесі становить 118 млн грн", - підкреслили у ЦПК.

Як зазначили в організації, "наразі аеропорт працює і заробляє гроші, які йдуть не в бюджет міста, а в кишені схемщикам".

"У квітні 2019 року детективи підготували проекти підозр, направивши їх для погодження в САП, але САП їх не погодила. Натомість старший прокурор у цій справі заступник керівника САП Володимир Кривенко 10 червня 2019 року змінив кваліфікацію справи зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), на службову недбалість (ст. 367). Того ж дня Кривенко ухвалив рішення передати справу для подальшого розслідування до поліції Одеської області", - уточнили в організації.

Тож у ЦПК вважають, що Кривенко незаконно змінив кваліфікацію та передав до поліції провадження щодо Одеського міжнародного аеропорту.