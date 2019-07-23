НАБУ і САП заявляють, що справу про розкрадання в Ощадбанку мають повернути їм

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають неприпустимою зміну Генпрокуратурою підслідності у справі Ощадбанку за Нацполіцією та закликають її повернути.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті НАБУ.

“Зміна підслідності у справі заволодіння 20 млн доларів державного АТ «Ощадбанк», у межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення з незрозумілих підстав без витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження генеральний прокурор ухвалив 19 липня 2019 року. Для притягнення винних до відповідальності НАБУ і САП закликають Юрія Луценка повернути кримінальне провадження детективам Національного бюро.

У відомстві нагадали, що з травня 2016 року здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

За даними слідства, у період 2013–2015 років службові особи приватних підприємств, що входили до групи «Креатив», у змові зі службовими особами АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку кредит на суму 20 млн дол. США нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили за купівлю корпоративних прав юридичних осіб, що володіли цінною нерухомістю.

В межах розслідування восени 2018 року 12 особам повідомлено про підозру. Зокрема: власникам та службовим особам підприємств групи «Креатив», службовцям АТ «Ощадбанк» та незалежному оцінювачу. Водночас, у листопаді Верховна Рада України не підтримала подання генерального прокурора та відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт організатора цих злочинів – народного депутата і бенефіціарного власника групи «Креатив».

“За півроку – у липні 2019 – з незрозумілих причин та у порушення ч.5 ст.36 КПК України генеральний прокурор раптово змінює підслідність у кримінальному провадженні за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Рішення ухвалене незважаючи на те, що генпрокурору достеменно відомо про ймовірну причетність народного депутата України до вказаного правопорушення. Адже Юрій Луценко особисто підтримав та подав до парламенту подання про притягнення народного обранця до кримінальної відповідальності. Розмір предмету злочину в цьому провадженні в рази перевищує п’ятсот і більше розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину. Відповідно до чинного законодавства з урахуванням згаданого цей злочин може розслідувати виключно Національне бюро”, - наголошують у відомстві.

У бюро заявляють, що навіть у випадку, коли Нацполіція завершить розслідування, суд може повернути обвинувальний акт прокурора як такий, що не відповідає вимогам КПК про визначення підслідності.

НАБУ і САП закликають Юрія Луценка якомога швидше прийняти процесуальне рішення, яким повернути кримінальне провадження детективам та визначити підслідність за НАБУ, як це і передбачає законодавство України.