Роздрібний товарообіг збільшився на 18% — Держстат

За перше півріччя 2019 року товарообіг роздрібних підприємств України збільшився на 17,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-червень 2019 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 363,8 млрд грн, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу у першому півріччі 2019 року було місто Київ (98,3 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (47,1 млрд грн); друге — Харківська (38,1 млрд грн); третє — Одеська (37,9 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу у першому півріччі 2019 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (4,6 млрд грн), Чернівецької (7,1 млрд грн) та Тернопільської (7,3 млрд грн) областей.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у січні-червні 2018 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 308,46 млрд грн, що на 18,2% більше, ніж у першому півріччі 2017 року.

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Дані наведено без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-підприємців, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.